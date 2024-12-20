Ertuğrul Sağlam, Kocaelispor'dan istifa etti

KOCAELİSPOR Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurdu. Sağlam, "Kişisel hırs ve kaprisler camiamızın kaderini etkilememeli. Maalesef kulüp başkanının Esenler Erok maçı sonrası yaptığı açıklamalar fikir ve gönül birlikteliğinin olmadığını göstermiştir. Ben tam 40 yıldır profesyonel futbolun içinde yer alan biri olarak görev ve yetki alanlarımı hiçbir zaman aşmadım" dedi.

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, teknik direktörlük görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Sağlam, yaptığı açıklamada, “Değerli Kocaelisporlular; hedeflenen şampiyonluk yolunda adım adım ilerlenen şu günlerde sessiz kalmamın mümkün olmadığı gelişmelere ilişkin bir değerlendirme yapmak zorundayım. Net olarak bir kez daha belirtmek isterim ki; her zaman taraftarımızın mutluluğu benim için en önemli konulardan biridir. Futbolsever olarak herkes daha fazlasını ister. Bunu anlıyorum. Bazen bazı durumlardaysa daha fazlasına kolay ulaşılamaz. Sanılanın aksine ciddi finansal sıkıntılara rağmen Türkiye Kupası'nda kazasız şekilde yolumuza devam ederken ve ligde de 3'üncü sıradaki rakibimiz ile 4 puan fark oluşturmuşken maalesef bazı saha dışı konular gündemimizi meşgul eder hale gelmiştir. Bunun sonucunda oluşan memnuniyetsizlik son derece üzücüdür. Sayın belediye başkanımız Tahir Bey, şehrin önde gelen iş insanları ve taraftarımızın bir kısmı mücadelemize inanıyor. Teşekkürlerimi borç bilirim" diye konuştu.