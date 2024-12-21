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        Kocaeli ve Siirt'te 'fuhuş' operasyonunda 6 tutuklama

        KOCAELİ ve Siirt'te polisin eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda fuhşa aracılık ve yer temin ettiği belirlenen 6 kişi tutuklandı, fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 10 kadın ise kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 00:56 Güncelleme: 21.12.2024 - 01:00
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        Kocaeli ve Siirt'te 'fuhuş' operasyonunda 6 tutuklama
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        KOCAELİ ve Siirt’te polisin eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda fuhşa aracılık ve yer temin ettiği belirlenen 6 kişi tutuklandı, fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 10 kadın ise kurtarıldı.

        Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 17 Aralık Salı günü saat 07.30 sıralarında Kocaeli’de 18 ve Siirt’te 2 ikamete eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin eden 14 şüpheli gözaltına alındı. Fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 10 kadın ise kurtarıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklanırken 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheliye ise ev hapsi cezası verildi.

        Öte yandan, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçu kapsamında; 5 taşınmaz, 5 motorlu araç ile banka hesapları olmak üzere, 7 şüpheliye ait piyasa değeri yaklaşık 35 milyon TL taşınır- taşınmaz mal varlıklarına el koyma ve müsaderesine yönelik soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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