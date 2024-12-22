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        Çığda yaşamını yitiren milli judocu Emre için tören (2)

        CENAZENAMAZI KILINDIErzurum'da takım olarak antrenman tırmanışı yaparken düşen çığda yaşamını yitiren Judo Milli Takımı sporcusu Emre Yazgan'ın cenazesi, Sultan Orhan Mahallesi 1772 Sokak'taki evinde helallik alındıktan sonra İlyas Bey Camisi'ne getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 14:47 Güncelleme: 22.12.2024 - 14:50
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        Çığda yaşamını yitiren milli judocu Emre için tören (2)
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        CENAZENAMAZI KILINDI

        Erzurum’da takım olarak antrenman tırmanışı yaparken düşen çığda yaşamını yitiren Judo Milli Takımı sporcusu Emre Yazgan’ın cenazesi, Sultan Orhan Mahallesi 1772 Sokak’taki evinde helallik alındıktan sonra İlyas Bey Camisi'ne getirildi. Burada Yazgan için öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenazeye Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı katıldı. Emre Yazgan’ın ikizi Yunus Yazgan, annesi Gülcan Yazgan, baba Fatih Yazgan genç sporcunun tabutu başında gözyaşı döktü.

        Emre Yazgan’ın cenazesi, saat 19.30’da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan defnedilmek üzere Trabzon’a gönderilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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