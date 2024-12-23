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        Fabrika çalışanlarını rehin almıştı; mahkeme, tutuklama talebini reddetti

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde 1 Şubat'ta, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için ABD firması olan P&G fabrikasını basıp, üzerinde taşıdığı bomba düzeneği izlenimi verilmiş kablolar ve 2 silahla 9 çalışanı, 10 saat boyunca rehin alan İbrahim Yeşil'in (42) yargılandığı davada fabrikanın avukatı, sanığın tutuklanmasını talep etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 13:46 Güncelleme: 23.12.2024 - 13:50
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        Fabrika çalışanlarını rehin almıştı; mahkeme, tutuklama talebini reddetti
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        KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde 1 Şubat’ta, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını protesto etmek için ABD firması olan P&G fabrikasını basıp, üzerinde taşıdığı bomba düzeneği izlenimi verilmiş kablolar ve 2 silahla 9 çalışanı, 10 saat boyunca rehin alan İbrahim Yeşil’in (42) yargılandığı davada fabrikanın avukatı, sanığın tutuklanmasını talep etti. Mahkeme, talebi reddetti.

        Olay, 1 Şubat'ta Gebze ilçesindeki Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) içerisindeki ABD firması olan Procter and Gamble (P&G) fabrikasının ana binasında meydana geldi. Üzerinde sahte bomba düzeneği ve 2 tabancayla fabrikaya giren eski çalışan İbrahim Yeşil, içerideki Ç.T., D.A., E.B., E.E.A., G.C.D., S.K., S.O.Z., T.E. ve V.A.’yı rehin aldı. İbrahim Yeşil, sosyal medya hesabından İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamları durdurması ve Mısır’a olan sınır kapısının açılmasını istedi. Emniyet güçleri ile saldırgan arasındaki müzakere yaklaşık 10 saat sürdü. Müzakerelerden sonuç alınamayınca İbrahim Yeşil, rehinelerin yanından ayrılıp tuvalete gittiği sırada özel harekat polislerinin de katıldığı operasyon için düğmeye basıldı. Çatışmanın yaşanmadığı operasyonda, saldırgan yakalanıp, rehineler kurtarıldı. Gözaltına alınan İbrahim Yeşil tutuklanırken, olayla ilişkili olduğu değerlendirilen A.K. ile U.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İbrahim Yeşil’in herhangi bir terör örgütüyle bağlantısı bulunamadı.

        23 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ

        İbrahim Yeşil hakkında ‘Silahla cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 14 yıla kadar, ‘Silahla tehdit’ suçundan 5 yıla kadar, ‘Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma’ suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle Gebze Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. 15 Ekim’deki duruşmada Yeşil, cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurulup tutuksuz yargılanmak üzere yurt dışı çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle tahliye edildi.

        Davanın 4’üncü duruşması, bugün Gebze Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz yargılanan İbrahim Yeşil ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan fabrikanın avukatı, olayın medyaya düşmesi nedeniyle gizlilik kararı verilmesini talep ederek, sanık Yeşil’in daha önceden suç kaydı bulunduğunu, eylemi gerçekleştirdiği fabrikanın maddi ve manevi zarara uğradığını ve suç delillerini karartma ihtimalini doğması nedeniyle tutuklamasını talep etti. Mahkeme, gizlilik kararı ve tutuklama talebini reddetti. Sanık Yeşil hakkında adli kontrol tedbirinin uygulanmasının devamına karar veren mahkeme, dosyadaki eksiklikler nedeniyle duruşmayı erteledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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