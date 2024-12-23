Fabrika çalışanlarını rehin almıştı; mahkeme, tutuklama talebini reddetti

KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde 1 Şubat’ta, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını protesto etmek için ABD firması olan P&G fabrikasını basıp, üzerinde taşıdığı bomba düzeneği izlenimi verilmiş kablolar ve 2 silahla 9 çalışanı, 10 saat boyunca rehin alan İbrahim Yeşil’in (42) yargılandığı davada fabrikanın avukatı, sanığın tutuklanmasını talep etti. Mahkeme, talebi reddetti.

Olay, 1 Şubat'ta Gebze ilçesindeki Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) içerisindeki ABD firması olan Procter and Gamble (P&G) fabrikasının ana binasında meydana geldi. Üzerinde sahte bomba düzeneği ve 2 tabancayla fabrikaya giren eski çalışan İbrahim Yeşil, içerideki Ç.T., D.A., E.B., E.E.A., G.C.D., S.K., S.O.Z., T.E. ve V.A.’yı rehin aldı. İbrahim Yeşil, sosyal medya hesabından İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamları durdurması ve Mısır’a olan sınır kapısının açılmasını istedi. Emniyet güçleri ile saldırgan arasındaki müzakere yaklaşık 10 saat sürdü. Müzakerelerden sonuç alınamayınca İbrahim Yeşil, rehinelerin yanından ayrılıp tuvalete gittiği sırada özel harekat polislerinin de katıldığı operasyon için düğmeye basıldı. Çatışmanın yaşanmadığı operasyonda, saldırgan yakalanıp, rehineler kurtarıldı. Gözaltına alınan İbrahim Yeşil tutuklanırken, olayla ilişkili olduğu değerlendirilen A.K. ile U.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İbrahim Yeşil’in herhangi bir terör örgütüyle bağlantısı bulunamadı.

23 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ İbrahim Yeşil hakkında ‘Silahla cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 14 yıla kadar, ‘Silahla tehdit’ suçundan 5 yıla kadar, ‘Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma’ suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle Gebze Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. 15 Ekim’deki duruşmada Yeşil, cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurulup tutuksuz yargılanmak üzere yurt dışı çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle tahliye edildi.