Helikopter kazasında ölen pilot, son yolculuğuna uğurlandı (2)

ASKERİTÖREN DÜZENLENDİ

Emekli Deniz Pilot Kıdemli Albay Gönül'ün cenazesi, İzmit'teki evinin önünde helallik alınmasının ardından askeri törenle aynı ilçedeki Fevziye Camisi'ne getirildi. Buradaki törende Tamer Gönül'ün babası Metin, kardeşi Taner, eşi Büşra ve oğlu Batuhan Gönül, taziyeleri kabul etti. Törene; Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Donanma Komutanı Kadir Yıldız, Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, askeri erkan, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, milletvekilleri, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yakınları ve sevenleri katıldı. Namazın ardından geçit töreni yapıldı. Burada ailesi, Gönül'ü asker selamı ile uğurladı. Gönül'ün cenazesi, defnedileceği Bağçeşme Şehitlik Mezarlığı'na götürülüp toprağa verildi.

'BERABER PİLOT OLDUK, YILLARIMIZ BERABER GEÇTİK'

Tamer Gönül'ün birlikte çalıştığı emekli Kıdemli Albay Murat Çeviç, "Beraber görev yapan, aynı zamanda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan emekli personelleriz. Yıllarca Deniz Kuvvetleri adına pilotluk yaptık. Uçuş görevlerimizi başarıyla yerine getirdik. Uçuş emniyeti açısından da her türlü dikkatimizi, özenimizi göstererek devam ettik. Tamer Gönül'e 'Kardeşim' diyorum. Çünkü beraber pilot olduk ve yıllarımız beraber geçti. Emekliliğimizde Gönül, Sağlık Bakanlığı personeli olarak ambulans hizmetine devam etti. Bildiğim kadarıyla Samsun'daydı. 1,5 yıldan beri de Antalya bölgesinde uçuş emniyetini icra etti. Herkes tarafından sevilen, uçuşu da beğenilen bir arkadaşımızda. Vahim bir kaza oldu. Sonuçlarını bilemiyoruz ama daha sonra değerlendirmesini yapacağız. Başımız sağ olsun. Tamer albayım Cengiz Topel'de Deniz Hava Üs Komutanlığı'nda çeşitli görevlerde, görevini başarıyla icra etti" dedi.