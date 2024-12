Kocaelispor'un yeni teknik direktörü İsmet Taşdemir: Başarılı olamayacağım yere gitmem

KOCAELİSPOR Yönetimi yeni teknik direktörleri İsmet Taşdemir için imza töreni düzenledi. Kocaeli Stadyumu’ndaki törende konuşan Taşdemir, şampiyonluk için ekibiyle sonuna kadar savaş vereceklerini belirterek, “Ben şimdi bu takıma geldiysem bu takımı biliyorum. Başarılı olamayacağım yere gitmemeye çalışıyorum. Kadro derinliğine bakıyorum. Başkanımızla görüştük, yapabileceklerimize bakıyoruz. Allah muhafaza ters bir şey olursa sezon sonu 2 tarafın da bedelsiz feshetme hakkı var. Biz, bunları düşünmüyoruz. Biz sadece şu anda başkanımızın da, yönetim kurulumuzun da benim de tek düşüncemiz Kocaelispor'u nasıl şampiyon yapabiliriz” dedi.

“Çok mutlu olacağım bir yerdeyim; öyle hissediyorum. Çünkü futbol camiasının içinde olduğumdan beri Kocaelispor ve Kocaelispor'un gerçeğini en yakınlardan bilenlerden biriyim. Futbol oynadığım dönemde de hocalık yaptığım dönemde de. Dolayısıyla bugün burada bu forma için terleyeceğim, ter akıtacağım için inanın bana çok mutluyum. Bununla beraber öyle bir yere geldik ki bence her futbolcunun, her hocanın başarılı olup iz bırakmak istediği bir yer, bir camia. Tarihe geçmek isteyeceği bir camia. Dolayısıyla biz de bunun için geldik; bunun için buradayız. Herkesin, hepimizin hayal ettiklerini yaşamak için buradayız. Bunun için de ekibimle beraber sonuna kadar savaşımızı vereceğiz. Bu sadece hocanın iyi olması, sadece oyuncu grubunun iyi olması, sadece yönetimin çok iyi olup çok iyi işler yapması ya da çok iyi bir taraftara sahip olmak çok büyük bir basına sahip olmak değil; burada bunların hepsi var; burada sadece benim gördüğüm bu birlikteliğin harmanlanması ve herkesin birlik olması lazım. Bu şehre yeni geldiğiniz için, bizler de bu şehirdeki herkesin istediği tek bir şey var Süper Lig'e adım atmak. Bunun oluşabilmesi için şu anda lider bir takım, bunun sezon sonunu getirebilmemiz için hepimizin birlik olması lazım. Zor günler, kötü dönemler yaşayacağız. Bunların hepsi hayatta var. Hiçbir zaman hayat güllük gülistanlık değil. Bu zor günlerde eğer ki birbirimizin arkasında dağ gibi durabilirsek o zaman biz bu işin sonunu rahatlıkla getirebiliriz ama biz durmayıp eğer ki kötüyle alakalı bir yer ararsak o zaman biz bütün olamayız, bütün olamadığımız zaman da biz başarılı olamayız.”

‘HEPİMİZİN HAYAL ETTİĞİNİ YAŞAMAK İÇİN ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ’

Takımın yapısına da değinen Taşdemir, “Ben çok mutluyum; bu camia adına savaşacağım için çok mutluyum. Bu camianın arkamda olduğunu bilmekten dolayı çok mutluyum ve nasip olur da şampiyonluğu göğüslediğimizde bu camianın tarihine altın harflerle bulunabileceğim için, o ihtimal olduğu için çok mutluyum. Dolayısıyla bu ihtimali hayata geçirebilmek için ben ve ekip arkadaşlarım oyuncularımızla beraber elimizden gelen bütün mücadeleyi verip sezon sonu hepimizin hayal ettiğini yaşamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kadro itibariyle geldiğimiz noktada lider takıma geldik. Artıları olabilir, eksiler olabilir ki var. Her takımım var. Sadece bugün lider olması sezon sonu da kesinlikle bu takım şampiyon olgusunu bir kere yıkmamız lazım. Eksiklerimiz var, eksik yerlerimiz, eksik oyunumuz var ama artılarımız da var. Yani her şeyi barındıran bir takım. Oyuncuların evet büyük bir bölümünü tanıyorum. Geçmişte benim çalıştığım bir iki oyuncu var. Ertuğrul hoca, sonuçta lider bir takım bıraktı bize. Ben buradan bu zamana kadarki emekleri için teşekkür ediyorum. Kendisinden bir bayrak devraldığımızı düşünüyorum. Bu bayrağı da en iyi şekilde sezon sonunda bir üst lige taşıyarak bu bayrağı iyi bir şekilde taşınmak için elimizden gelen her şeyi yapacağımızın tekrar altını çizmek istiyorum” ifadelerini kullandı.