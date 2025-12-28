Kocaeli'de rüzgar nedeniyle kırılan ağaç dalları 2 araca zarar verdi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç dallarının kopması sonucu 2 araçta hasar oluştu.

İlçedeki kuvvetli rüzgarın etkisiyle Tatlıkuyu Mahallesi Ahmet Pembegüllü Bulvarı'nda bulunan ağaçlardan birinin dalları koptu.

Dallar park halinde bulunan cip ile Murat Kaymak idaresindeki 41 AKT 004 plakalı otomobilin üzerine düşerek hasara yol açtı.

Dallar, itfaiye, zabıta, belediye ekiplerinin çalışması sonucu araçların üzerinden ve caddeden kaldırıldı.

Aracı zarar gören sürücü Kaymak, AA muhabirine, seyir halindeyken bir gürültü duyduklarını, daha sonra ağaç dallarının aracının üzerine devrildiğini anlattı.

Otomobilinde hasar oluştuğunu söyleyen Kaymak, "Çok şükür bize bir şey olmadı ama aracımız komple hasar gördü." dedi.