Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Oyuncu Serkan Keskin'in vefat eden babası Kocaeli'de toprağa verildi

        Oyuncu Serkan Keskin'in 85 yaşında yaşamını yitiren babası Vehbi Keskin, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 14:39 Güncelleme: 28.12.2025 - 14:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oyuncu Serkan Keskin'in vefat eden babası Kocaeli'de toprağa verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Oyuncu Serkan Keskin'in 85 yaşında yaşamını yitiren babası Vehbi Keskin, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğü Kocaeli Devlet Hastanesi'nde vefat eden Keskin'in (85) cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak Fevziye Camisi'ne getirildi.

        Keskin'in oğullarından oyuncu Serkan Keskin, kardeşleri ve ailesi, burada taziyeleri kabul etti.

        Cenaze, öğle vakti kılınan namazın ardından Bağçeşme Mezarlığı'na defnedildi.

        Törene, aile ve yakınların yanı sıra İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Çağlar Çorumlu, Taner Ölmez, Berrak Tüzünataç, Özge Özpirinçci ve Birkan Sokullu'nun da aralarında bulunduğu oyuncular ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Kar yağışı kentleri etkiledi
        Kar yağışı kentleri etkiledi
        Otel odasında kalaşnikof bulundu!
        Otel odasında kalaşnikof bulundu!
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Siz hepiniz ben tek
        Siz hepiniz ben tek
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Yanardağ yeniden harekete geçti
        Yanardağ yeniden harekete geçti
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        Baharatların çiçek hali
        Baharatların çiçek hali
        "Somaliland'i bilen var mı?"
        "Somaliland'i bilen var mı?"
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor

        Benzer Haberler

        Buzlanmaya karşı yoğun mesai
        Buzlanmaya karşı yoğun mesai
        Barlar sokağı abluka altında: 428 kişi sorgulandı
        Barlar sokağı abluka altında: 428 kişi sorgulandı
        Kocaeli'de 83 yaşındaki Alzheimer hastası tarlada ölü bulundu
        Kocaeli'de 83 yaşındaki Alzheimer hastası tarlada ölü bulundu
        SAPANCA GÖLÜ ALARM VERİYOR - Kocaeli, su kaynaklarını çeşitlendirerek Sapan...
        SAPANCA GÖLÜ ALARM VERİYOR - Kocaeli, su kaynaklarını çeşitlendirerek Sapan...
        Yılın son günlerinde kartpostallık görüntüler Kocaeli'nin yüksek kesimlerin...
        Yılın son günlerinde kartpostallık görüntüler Kocaeli'nin yüksek kesimlerin...
        Vatandaşın geliştirdiği bu sistem yangını kıvılcım anında durduracak 6 litr...
        Vatandaşın geliştirdiği bu sistem yangını kıvılcım anında durduracak 6 litr...