Kocaeli'de 4 katlı binada doğal gaz kaynaklı patlama; 14 yaralı (4)
VALİİLHAMİ AKTAŞ VE BERABERİNDEKİLER YARALILARI ZİYARET ETTİ Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve beraberindekiler, 2 patlamanın meydana geldiği bölgelerde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.
VALİİLHAMİ AKTAŞ VE BERABERİNDEKİLER YARALILARI ZİYARET ETTİ
Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve beraberindekiler, 2 patlamanın meydana geldiği bölgelerde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Vali Aktaş ve beraberindekiler daha sonra Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne geçerek, patlama sonrası tedaviye alınan yaralıları ziyaret etti. 14 kişinin sağlık genel durumu hakkında hastane yetkililerinden bilgi alan Vali Aktaş, yaralılar ile yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.
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