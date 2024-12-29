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        Doğal gaz kaynaklı patlamanın yaşandığı binadaki hasar, gün ağarınca ortaya çıktı

        KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde dün akşam saatlerinde 13 kişinin yaralandığı doğal kaz kaynaklı patlamanın yaşandığı binada oluşan hasar, gün ağarınca ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 13:16 Güncelleme: 29.12.2024 - 13:20
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        Doğal gaz kaynaklı patlamanın yaşandığı binadaki hasar, gün ağarınca ortaya çıktı
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        KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde dün akşam saatlerinde 13 kişinin yaralandığı doğal kaz kaynaklı patlamanın yaşandığı binada oluşan hasar, gün ağarınca ortaya çıktı. Patlamanın yaşandığı dairenin üst katında oturan Meryem Babayiğit, “Merdiven dairesinden koku çıkmazsa 1 saat sonra çağırın bizi’ deyip gittiler. Onlar gitti, patlama oldu” ifadelerini kullandı.

        Dün, gaz kaçağı ihbarı üzerine Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi 1524 Sokak’taki 4 katlı binaya gelen doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri gaz akışını kesti. İddiaya göre, ekipler saat 19.00 sıralarında binanın dışında bulunan doğal gaz regülatörünü değiştirip gazı açtıktan sonra patlama oldu. Patlamayla birlikte yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 36 kişinin yaşadığı binada yaralanan 13 kişi ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı, apartman da tahliye edildi.

        HASAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

        Doğal gaz kaynaklı patlamanın hasarı gün ağarınca ortaya çıktı. Patlamanın yaşandığı dairenin duvarları yıkılırken 2’nci katta ve karşı binanın duvarlarında da hasar meydana geldiği, ayrıca park halindeki araçların üzerine yıkılan parçaların devrilerek araçlara zarar verdiği görüldü. Polis sokağa girişi kapatırken, belediye ekipleri kopan parçaların kaldırılması için çalışma başlattı.

        ‘ONLAR GİTTİ, PATLAMA OLDU’

        Patlama yaşanan dairenin üst katında oturan Meryem Babayiğit, “Gündüzden doğal gazımız yoktu. Komşular, koku var diye ekipleri çağırdı; ekipler gelip, baktı. ‘Merdiven dairesinden koku çıkmazsa 1 saat sonra çağırın bizi’ deyip gittiler. Onlar gitti, patlama oldu. Bizde yaralanan olmadı. İtfaiye ekipleri bizi yukarıdan dumanın içerisinden aldılar” dedi.

        2’NCİ PATLAMADA 1 KİŞİ YARALANDI

        Yaklaşık 2 saat sonra, 2,5 kilometre mesafedeki Osmangazi Mahallesi Özhan Sokak’ta 3 katlı binanın giriş katında bulunan dairede de patlama oldu. Elektriğin açıldığı sırada yaşandığı öne sürülen patlamada evde bulunan 2 kişiden 1’i kırılan camların eline isabet etmesi sonucu hafif yaralandı. Hasar oluşan evde, gündüz yapılan incelemede pencerelerin ve camlarının kırıldığı görülürken, polis sokağa girişi kapattı.

        PATLAMADAN SAATLER ÖNCE DOĞAL GAZ BORU HATTI DELİNMİŞTİ

        İlçede öğle saatlerinde ilk patlamanın yaşandığı bölgeye yaklaşık 4,5 kilometre uzaklıkta bulunan Bayramoğlu Mahallesi Burak Reis Caddesi üzerinde bir inşaat alanında çalışma yapıldığı sırada doğal gaz hattının geçtiği boru delinmiş, doğal gaz dağıtım şirketi ekipleriyse gazı kesmişti. İlçenin yarısından fazlasına gaz akışı durdurulurken onarımın ardından ise gaz yeniden sağlanmıştı. İlçede akşam saatlerine kadar farklı mahallelerden gaz sızıntısı ihbarı da geldiği öğrenildi. Yaşanan patlamaların bu süreçte biriken gazdan kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde de durulduğu belirtildi.

        ‘DOĞAL GAZ KAYNAKLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ’

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, ilk patlamanın yaşandığı binanın önünde yaptığı açıklamada “Darıca ilçemizde doğal gaz kaynaklı olduğunu düşündüğümüz bir yangın ve patlama meydana geldi. 4 katlı bir apartmanda şu ana kadar 13 vatandaşımızın yaralı olarak hastanelere sevkini sağladık. Ölümüz yok. Apartmanda, dairelerde kalan herhangi bir şahıs yok. İtfaiye teşkilatımız, AFAD çalışmasını yaparak tüm daireleri boşaltmış vaziyette. Doğal gaz kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Ağır yaralı olmadığı şeklinde bilgimiz var” dedi. Öğle saatlerinde inşaat alanında meydana gelen sızıntıyla ilgili de konuşan Vali Aktaş, “O gaz kesintisi başka bir mahallede, arkadaşlarımız her türlü yönlü araştırıyorlar” ifadelerini kullandı.

        DAĞITIM ŞİRKETİ AÇIKLAMA YAPTI

        Doğal gaz dağıtım şirketi de yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Darıca ilçesinde doğal gaz hatlarında yaşanan sorun nedeniyle kontrol amaçlı doğal gaz kesintisi yapılmıştır. Sahadaki çalışmalar yoğun biçimde devam etmektedir. Çalışmaların tamamlanmasının ardından gaz arzınız sağlanacaktır” ifadelerine yer verildi.

        Yaralıların, durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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