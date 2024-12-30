13 kişinin yaralandığı doğal gaz kaynaklı patlama güvenlik kamerasında (4)

MAĞDURVATANDAŞLAR İÇİN YEMEK DAĞITILIYOR

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 14 kişinin yaralandığı patlamalar sonrası başlayan doğal gaz kesintisi devam ediyor. Darıca Belediyesi, kesinti nedeniyle evlerinde yemek yapamayan vatandaşlara yönelik sıcak yemek desteği başlattı. Gebze Ticaret Odası’nın (GTO) da desteğiyle birlikte Darıca Hizmet Kompleksi’nde her gün 12.00-20.00 saatleri arasında belediyeye ait aşevinde sıcak yemek dağıtımına başlandı. Belediye talep eden ihtiyaç sahibi vatandaşlara ısıtıcı ve tüp desteğinde de bulunuyor.

‘AŞEVİNDE ÜRETİMİ 2 KATINA ÇIKARDIK’

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Vatandaşlarımızın bazı mağduriyetleri söz konusu. Evlerinde özellikle ısıtıcısı olmayan, ulaşamayan, alamayan, parası var ama ulaşamayan ailelerle alakalı ve özellikle ısınma ve mutfakta yemek yapmayla, tüp beklentileriyle alakalı bazı talepler vardı. Sabah itibarıyla başkan yardımcılarımız birlikte yaptığımız olağanüstü toplantının ardından bir kriz masasını kurduk. Gebze Ticaret Odamızla birlikte yapmış olduğumuz Darıca Hizmet Kompleksi’nde kriz masası kurduk. Afet İşleri, Koordinasyon ve Sosyal Hizmet müdürlüğümüzün hepsi, müdür arkadaşlarımız ve başkan yardımcılarımız burada. Burada biz öncelikle aşevini hızlandırdık. Aşevindeki üretim faaliyetlerimizi 2 katına çıkardık ama talepleri görüyoruz ki daha da fazlalaşacak. Çünkü gece saat 22.00, 23.00’e burada sıcak yemek çıkarmayı da arzu ediyoruz. Vatandaşlarımız burada sıcak yemek yiyebilirler. Evlerine götürmek isteyen vatandaşlarımız da buradan ailesi kadar sıcak yemek temin edebiliyor” dedi.