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        13 kişinin yaralandığı doğal gaz kaynaklı patlama güvenlik kamerasında 5

        EVTÜPÜNE TALEP ARTTIKocaeli'nin Darıca ilçesinde doğal gaz kaynaklı patlamalar sonrası yaşanan doğal gaz kesintisi ve bazı mahallelerdeki elektrik kesintisi nedeniyle vatandaşlar hem yemek yapmak hem de ısınmak için tüp aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 18:28 Güncelleme: 30.12.2024 - 18:28
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        13 kişinin yaralandığı doğal gaz kaynaklı patlama güvenlik kamerasında 5
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        EVTÜPÜNE TALEP ARTTI

        Kocaeli’nin Darıca ilçesinde doğal gaz kaynaklı patlamalar sonrası yaşanan doğal gaz kesintisi ve bazı mahallelerdeki elektrik kesintisi nedeniyle vatandaşlar hem yemek yapmak hem de ısınmak için tüp aldı. Gaz dağıtım şirketinin ilçedeki çalışmaları sürerken ilçede ev tüpüne talep arttı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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