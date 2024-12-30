13 kişinin yaralandığı doğal gaz kaynaklı patlama güvenlik kamerasında 5 EVTÜPÜNE TALEP ARTTIKocaeli'nin Darıca ilçesinde doğal gaz kaynaklı patlamalar sonrası yaşanan doğal gaz kesintisi ve bazı mahallelerdeki elektrik kesintisi nedeniyle vatandaşlar hem yemek yapmak hem de ısınmak için tüp aldı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 30.12.2024 - 18:28 Güncelleme: 30.12.2024 - 18:28 facebook

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