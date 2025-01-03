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        Hafif ticari araç akaryakıt pompasına çarptı, 2 yaralı; kaza anı kamerada

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp akaryakıt istasyonundaki pompa bölümüne çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 00:19 Güncelleme: 03.01.2025 - 00:25
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        Hafif ticari araç akaryakıt pompasına çarptı, 2 yaralı; kaza anı kamerada
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        KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp akaryakıt istasyonundaki pompa bölümüne çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı. Kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, akşam saatlerinde Gebze ilçesi Muallimköy mevkisinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. D-100 kara yolundan Ankara istikametine giden E.S. idaresindeki 41 AIA 110 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkmasının ardından yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonunun pompa bölümüne ve pompadan yakıt alan 35 AT 0349 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü E.S. ve yanındaki Ü.Y. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri olası bir tehlikeye karşı pompa bölüme müdahale ederken, sağlık ekipleri E.S. ve Ü.Y.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra ambulansla Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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