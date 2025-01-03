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        Tabancasını temizlerken kendini vurdu

        KOCAELİ'de, ofiste tabancasını temizleyen Eser Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 11:57 Güncelleme: 03.01.2025 - 12:00
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        Tabancasını temizlerken kendini vurdu
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        KOCAELİ'de, ofiste tabancasını temizleyen Eser Ö., kendini vurdu. Omzundan yaralanan Eser Ö., tedaviye alındı.

        Olay, sabah saatlerinde, Körfez ilçesi Atalar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Gemi işleri yaptığı öğrenilen Eser Ö., ofiste tabancasını temizlerken kendini omzundan vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kendisini yanlışlıkla vurduğu belirtilen Eser Ö., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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