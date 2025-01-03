Tabancasını temizlerken kendini vurdu

Olay, sabah saatlerinde, Körfez ilçesi Atalar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Gemi işleri yaptığı öğrenilen Eser Ö., ofiste tabancasını temizlerken kendini omzundan vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kendisini yanlışlıkla vurduğu belirtilen Eser Ö., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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