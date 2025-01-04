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        Kocaeli'de, gaz dolum tesisinde yangın

        KOCAELİ'debulunan bir gaz dolum tesisinde, sızıntıdan kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 03:19 Güncelleme: 04.01.2025 - 03:25
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        Kocaeli'de, gaz dolum tesisinde yangın
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        KOCAELİ'debulunan bir gaz dolum tesisinde, sızıntıdan kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı. Dolum esnasında alev alan tüpler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yanar haldeki gazın tahliyesi için çalışma başlatıldı.

        Yangın, saat 01.30 sıralarında Başiskele ilçesi Karadenizliler Mahallesi, Başyiğit Caddesi'nde bulunan endüstriyel ve tıbbi gaz dolum tesisinde çıktı. İddiaya göre, tüplere dolum yapıldığı sırada hattan sızan gaz alev aldı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yanan tüpler söndürülürken, dolum hattında yanar halde bulunan gazın kontrollü olarak tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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