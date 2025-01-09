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        Darıca'da doğal gaz borusu delindi; cadde ve 9 sokağın gaz akışı durduruldu

        KOCAELİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSU) tarafından Darıca ilçesinde yolda yapılan çalışma sırasında doğal gaz hattı delindi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 11:26 Güncelleme: 09.01.2025 - 11:30
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        Darıca'da doğal gaz borusu delindi; cadde ve 9 sokağın gaz akışı durduruldu
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        KOCAELİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSU) tarafından Darıca ilçesinde yolda yapılan çalışma sırasında doğal gaz hattı delindi. Doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri, cadde ve caddeye bağlı 9 sokağın gaz akışını durdurdu.

        Olay, saat 10.00 sıralarında Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde meydana geldi. Daha önce çökmenin yaşandığı yolda çalışma yapan belediye ekipleri, çalışma sırasında doğal gaz borusunu deldi. İhbarla bölgeye, polis ve doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri cadde ve caddeye bağlı 9 sokağın gaz akışını durdururken, polis herhangi bir olumsuz yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Öte yandan geçen 28 Aralık'ta bir inşaatta izinsiz yapılan kazıda doğal gaz boru hattı delinmiş, aynı gün yaşanan 2 ayrı patlamada 14 kişi yaralanmıştı. Ekiplerin, caddede onarım çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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        Galeri
        Galeri
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