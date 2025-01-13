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        Kocaeli'de doğal gaz kaynaklı patlamada yaralanan kadın, kurtarılamadı

        KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde 28 Aralık'ta meydana gelen doğal gaz kaynaklı iki farklı patlamada yaralanan 14 kişiden Songül Aydın (27), tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 16:01 Güncelleme: 13.01.2025 - 16:05
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        Kocaeli'de doğal gaz kaynaklı patlamada yaralanan kadın, kurtarılamadı
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        KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde 28 Aralık’ta meydana gelen doğal gaz kaynaklı iki farklı patlamada yaralanan 14 kişiden Songül Aydın (27), tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Yaralılardan 1’inin durumunun ciddiyetini koruduğu, diğerlerinin taburcu edildiği belirtildi.

        Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Burak Reis Caddesi'nde, geçen yıl 28 Aralık günü saat 13.30 sıralarında izinsiz çalışma yapan iş makinesi operatörü, zemin kazısı sırasında doğal gaz hattının geçtiği boruyu deldi. Tahrip olan borudaki doğal gaz, yaklaşık 30 metre yüksekliğe fışkırdı. Doğal gaz şirketi personeli, ilçedeki mahallelerin yarısından fazlasının gaz akışını kesti. Hat ile ilgili onarım çalışması başlatıldı. Çalışmalar devam ederken, yaklaşık 6 saat sonra inşaat alanına 4,5 kilometre uzaklıktaki Abdi İpekçi Mahallesi 1524 Sokak'ta 4 katlı binanın giriş katındaki dairede patlama oldu. Binanın dışındaki doğal gaz regülatörünün değiştirilip gazı açtıktan sonra yaşandığı belirtilen patlamada 13 kişi yaralandı. Patlamada giriş kattaki dairede, binada ve çevredeki apartmanlar ile park halindeki otomobillerde hasar oluştu.

        Bu binaya 2,5 kilometre mesafede Osmangazi Mahallesi Özhan Sokak'ta 3 katlı binanın giriş katındaki dairede de yaklaşık 2 saat sonra patlama oldu. Patlamada evde bulunan 2 kişiden 1'i kırılan camların eline isabet etmesi sonucu hafif yaralandı.

        1 KİŞİ ENTÜBE, DİĞERLERİ TABURCU

        Abdi İpekçi Mahallesi’ndeki patlamada ağır yaralanan Songül Aydın, tedavi gördüğü Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde bugün hayatını kaybetti. İstanbul’daki bir hastanede tedavisi süren yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve entübe edildiği bildirildi. Diğer yaralıların ise taburcu oldukları ifade edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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