        Kocaeli'de 8 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de 8 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 11:01 Güncelleme: 30.12.2025 - 11:01
        Kocaeli'de 8 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası bulunan E.D'yi Başiskele'de yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

