Kocaeli'de karla kaplanan yaylada gezen kızıl geyik görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen "Kızıl Geyik Yerleştirme Projesi" kapsamında bu yıl Ormanya'da üretilen 15 kızıl geyik Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda doğaya bırakılmıştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Yeni güne Kuzuyayla'dan bu muhteşem görüntüyle başlıyoruz." ifadesini kullandı.

Görüntülerde, kızıl geyiğin yaylada gezinmesi, su birikintisinin bulunduğu alandan su içmesi ve bir süre etrafı izlemesi yer alıyor.

