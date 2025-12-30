Kocaeli'de DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 37 zanlı yakalandı
Kocaeli'de terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesiyle engellenmesine yönelik çalışmalar yürüttü.
Bu kapsamda düzenlenen eş zamanlı operasyonda 37 zanlı gözaltına alındı.
İkametlerde yapılan aramalarda, tabanca, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyale el konuldu.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
