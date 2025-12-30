Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 37 zanlı yakalandı

        Kocaeli'de terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 10:54 Güncelleme: 30.12.2025 - 10:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 37 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'de terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesiyle engellenmesine yönelik çalışmalar yürüttü.

        Bu kapsamda düzenlenen eş zamanlı operasyonda 37 zanlı gözaltına alındı.

        İkametlerde yapılan aramalarda, tabanca, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyale el konuldu.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        21 ilde DEAŞ operasyonu: 357 gözaltı
        21 ilde DEAŞ operasyonu: 357 gözaltı
        İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
        İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
        İstanbul Erkek Lisesi'ndeki olayda cezalar belli oldu!
        İstanbul Erkek Lisesi'ndeki olayda cezalar belli oldu!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        Beyonce milyarder oldu
        Beyonce milyarder oldu
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Takip ettiği çocuğa ateş etti, başkasını vurdu!
        Takip ettiği çocuğa ateş etti, başkasını vurdu!
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Oğuz Aydın'a Rusya'dan talip çıktı!
        Erden Timur tutuklandı
        Erden Timur tutuklandı
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        'Rüya Gibi' geçti
        'Rüya Gibi' geçti
        Bir kentte termometre buz kesti: - 30.3!
        Bir kentte termometre buz kesti: - 30.3!
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        Kapıcı gündelikçi primi belli oldu
        Kapıcı gündelikçi primi belli oldu
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        Trump'tan Fed başkanına dava tehdidi
        Trump'tan Fed başkanına dava tehdidi
        Ukrayna Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu mu?
        Ukrayna Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu mu?
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de karla kaplanan yaylada gezen kızıl geyik görüntülendi
        Kocaeli'de karla kaplanan yaylada gezen kızıl geyik görüntülendi
        Kocaeli'de büyük DEAŞ ve El-Kaide operasyonu: 37 gözaltı
        Kocaeli'de büyük DEAŞ ve El-Kaide operasyonu: 37 gözaltı
        Sinsi ilerleyen bu rahatsızlığı ilk fark eden anneler oluyor Prof. Dr. Mehm...
        Sinsi ilerleyen bu rahatsızlığı ilk fark eden anneler oluyor Prof. Dr. Mehm...
        Kocaeli'nin doğa turizmi merkezleri yaklaşık 5 milyon kişiyi ağırladı
        Kocaeli'nin doğa turizmi merkezleri yaklaşık 5 milyon kişiyi ağırladı
        Ormanya ve Kuzuyayla Tabiat Parkı bu yıl yaklaşık 5 milyon ziyaretçi ağırla...
        Ormanya ve Kuzuyayla Tabiat Parkı bu yıl yaklaşık 5 milyon ziyaretçi ağırla...
        Kocaeli'de başörtüsüyle alay ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kadın adl...
        Kocaeli'de başörtüsüyle alay ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kadın adl...