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        Yem karma makinesine sıkışan muhtar, hayatını kaybetti

        KOCAELİ'de, kendisine ait ahırda, yem karma makinesine sıkışan muhtar Erol Sert (48), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 10:23 Güncelleme: 16.01.2025 - 10:30
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        Yem karma makinesine sıkışan muhtar, hayatını kaybetti
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        KOCAELİ'de, kendisine ait ahırda, yem karma makinesine sıkışan muhtar Erol Sert (48), yaşamını yitirdi.

        Olay, saat 01.00 sıralarında, Kandıra ilçesi Pirceler Mahallesi'nde meydana geldi. Pirceler Mahallesi Muhtarı Erol Sert, kendisine ait ahırda çalışırken, henüz bilinmeyen nedenle, yem karma makinesine sıkıştı. Durumu fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla adrese jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Erol Sert, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sert, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Erol Sert, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sert'in, Pirceler Mahallesi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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