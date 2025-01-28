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        Yangında mahsur kalan 3 çocuğu itfaiye kurtardı

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde 4 katlı binanın en üst katında çıkan ve çatıya sıçrayan yangında, yalnız oldukları evde mahsur kalan Suriye uyruklu Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 15:45 Güncelleme: 28.01.2025 - 15:50
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        Yangında mahsur kalan 3 çocuğu itfaiye kurtardı
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        KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde 4 katlı binanın en üst katında çıkan ve çatıya sıçrayan yangında, yalnız oldukları evde mahsur kalan Suriye uyruklu Ö.T. (3), M.T. (4) ve A.T. (8), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen kardeşler hastaneye kaldırıldı.

        Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi 4407’nci Sokak’taki 4 katlı binanın 4’üncü katında saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın büyüyüp çatıya sıçradı. Suriye uyruklu Ö.T., M.T. ve A.T., 4'üncü kattaki dairede mahsur kaldı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri mahsur kalan çocukları kurtardı. Dumandan etkilenen çocuklar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Yangın sırasında çocukların anne ve babalarının çalıştıkları için evde olmadıkları öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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