'Kıskançlık' tartışmasında kocasını tabancayla öldürdü (2)
TUTUKLANDIKocaeli'ninİzmit ilçesinde 'kıskançlık' tartışmasında eşi Emrah Duran'ı tabancayla vurarak öldüren Aysel Duran (43), Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Kocaeli’ninİzmit ilçesinde ‘kıskançlık' tartışmasında eşi Emrah Duran’ı tabancayla vurarak öldüren Aysel Duran (43), Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aysel Duran çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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