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        'Kıskançlık' tartışmasında kocasını tabancayla öldürdü (2)

        TUTUKLANDIKocaeli'ninİzmit ilçesinde 'kıskançlık' tartışmasında eşi Emrah Duran'ı tabancayla vurarak öldüren Aysel Duran (43), Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 19:26 Güncelleme: 29.01.2025 - 19:30
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        'Kıskançlık' tartışmasında kocasını tabancayla öldürdü (2)
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        TUTUKLANDI

        Kocaeli’ninİzmit ilçesinde ‘kıskançlık' tartışmasında eşi Emrah Duran’ı tabancayla vurarak öldüren Aysel Duran (43), Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aysel Duran çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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