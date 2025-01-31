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        Otobüs şoförüne, eşi ve çocuğundan sürpriz kutlama

        KOCAELİ'de özel halk otobüsü şoförü İbrahim Tezer'e (51), durakta pastayla bekleyen eşi ve kızı, doğum günü sürprizi yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 18:08 Güncelleme: 31.01.2025 - 18:15
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        Otobüs şoförüne, eşi ve çocuğundan sürpriz kutlama
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        KOCAELİ'de özel halk otobüsü şoförü İbrahim Tezer'e (51), durakta pastayla bekleyen eşi ve kızı, doğum günü sürprizi yaptı. O anlar, kameralara yansıdı.

        Özel halk otobüsü şoförü İbrahim Tezer, seyir halindeyken yolcu almak için İzmit ilçesi Kuruçeşme mevkisindeki durakta durdu. Bu sırada elinde pasta ile bekleyen eşi Pembegül Sezer (37) ve oğlu Metin Berk (12), işaret edip otobüsü durdurdu. Otobüse binen Metin Berk, babasını tebrik ederken, Pembegül Sezer ise 'Mutlu yıllar, kocamın doğum günü' diyerek elinde pastayla araca bindi. İbrahim Tezer ise 'Allah razı olsun' diyerek, sürpriz nedeniyle duygulandığını söyledi. O anlar hem çevredekilerin cep telefonları, hem de otobüsün araç içi kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde anne ve oğlunun elinde pastayla otobüsü durdurduğu, ardından İbrahim Tezer’in doğum gününü kutladığı anlar yer aldı. Otobüsteki yolcuların da gülümsediği anlar, otobüsün araç içi kamera kayıtlarına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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