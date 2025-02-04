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        Kartepe'de kar yağışı

        KOCAELİ'de Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesinde bulunan Kartepe'de kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 11:47 Güncelleme: 04.02.2025 - 11:50
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        Kartepe'de kar yağışı
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        KOCAELİ’de Samanlı Dağları’nın 1640 rakımlı zirvesinde bulunan Kartepe’de kar yağışı etkili oldu. Zirveye giden yollarda belediye ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme araçlarıyla çalışma başlattı.

        Hava sıcaklığının eksi 4 derece ölçüldüğü Samanlı Dağları’nın 1640 rakımlı zirvesi Kartepe’de sabah saatleri itibariyle kar yağışı etkili oldu. Kartepe Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi ekipleri zirveye giden yollarda ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme araçlarıyla çalışma gerçekleştirdi.

        İstanbul’a kara yoluyla 120 kilometre uzaklıktaki Kartepe Kayak Merkezi’nde kar seviyesinin yeterli seviyeye ulaşmaması nedeniyle kayak pistinin hizmete açılmadığı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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