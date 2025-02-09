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        Tribünden düşen Kocaelispor taraftarı Efe, ağır yaralandı

        KOCAELİSPOR ile Amed Sportif Faaliyetler arasında oynanan maçta tribünden düşen Kocaelispor taraftarı Efe Kartal Öztay, ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 10:21 Güncelleme: 09.02.2025 - 10:21
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        Tribünden düşen Kocaelispor taraftarı Efe, ağır yaralandı
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        KOCAELİSPOR ile Amed Sportif Faaliyetler arasında oynanan maçta tribünden düşen Kocaelispor taraftarı Efe Kartal Öztay, ağır yaralandı.

        1'inci Lig’in 23’üncü haftasında Kocaelispor, sahasında ağırladığı Amed Sportif Faaliyetler’i 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sırasında, Kocaelispor taraftarı Efe Kartal Öztay kale arkasındaki üst tribünden dengesini kaybederek beton zemine düştü. Sahada hazır bulunan 112 Acil Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Efe Kartal Öztay, Kocaeli Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Öztay’ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

        ‘DURUMUNUN KRİTİK OLDUĞUNU ÜZÜLEREK ÖĞRENDİK’

        Kocaelispor’un sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bugün oynadığımız maçta düşüp başına yara alan taraftarımız Efe Kartal Öztay'ın yapılan tetkikler sonucunda durumunun kritik olduğunu üzülerek öğrendik. Haydi Efe! Kazanılacak çok kupa var ayağa kalk!" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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