Karlı havada kızılgeyikler görüntülendi (2)

Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki Kuzuyayla Tabiat Parkı’nda yürüyüş yapan grubun karşısına, bölgede doğaya salınan kızılgeyiklerden biri çıktı. Gruptaki bir kişi kızılgeyiği eliyle besleyip, fotoğraf çekildi. Besleme anları cep telefonuyla görüntülendi.

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