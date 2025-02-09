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        Karlı havada kızılgeyikler görüntülendi (2)

        KIZILGEYİĞİELİYLE BESLEDİ Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda yürüyüş yapan grubun karşısına, bölgede doğaya salınan kızılgeyiklerden biri çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 14:45 Güncelleme: 09.02.2025 - 14:50
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        Karlı havada kızılgeyikler görüntülendi (2)
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        KIZILGEYİĞİELİYLE BESLEDİ

        Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki Kuzuyayla Tabiat Parkı’nda yürüyüş yapan grubun karşısına, bölgede doğaya salınan kızılgeyiklerden biri çıktı. Gruptaki bir kişi kızılgeyiği eliyle besleyip, fotoğraf çekildi. Besleme anları cep telefonuyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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