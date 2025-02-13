Kayıp olarak aranan işçi, borç meselesi nedeniyle öldürülmüş (2)

Kocaeli'de, borç meselesi nedeniyle Murat Yüzüak'ı öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen M.A., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, R.G. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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