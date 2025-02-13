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        Kayıp olarak aranan işçi, borç meselesi nedeniyle öldürülmüş (2)

        1KİŞİ TUTUKLANDIKocaeli'de, borç meselesi nedeniyle Murat Yüzüak'ı öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 20:34 Güncelleme: 13.02.2025 - 20:34
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        Kayıp olarak aranan işçi, borç meselesi nedeniyle öldürülmüş (2)
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        1KİŞİ TUTUKLANDI

        Kocaeli'de, borç meselesi nedeniyle Murat Yüzüak'ı öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen M.A., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, R.G. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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