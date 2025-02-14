Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Devlet Bahçeli taburcu edildi

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki bir özel hastanede 4 Şubat'tan beri tedavi gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün taburcu edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 12:23 Güncelleme: 14.02.2025 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Devlet Bahçeli taburcu edildi
        ABONE OL

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki bir özel hastanede 4 Şubat'tan beri tedavi gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün taburcu edildi.

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 Şubat'ta Gebze ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı. Bahçeli, 2 gün sonra burada ameliyat edildi. Ameliyatın ardından yapılan açıklamada, "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli planlı tetkik ve tedavileri için 4 Şubat tarihinde Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesine yatırılmıştır. Yapılan tetkik ve tıbbi değerlendirmeler sonucunda, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine, 6 Şubat tarihinde mevcut kapak girişimsel olarak değiştirilmiş olup, işlem komplikasyonsuz olarak çok başarılı şekilde tamamlanmıştır. Tıbbi durumu son derece iyi ve stabil olup, odasında dinlenmektedir. Kısa zaman içerisinde hastane süreci tamamlanarak günlük yaşantısına dönecektir" ifadelerine yer verildi.

        YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

        6 Şubat'ta yapılan ameliyattan 3 gün sonra yazılı açıklama yapan Bahçeli, “Malumlarınız olacağı üzere her insanın başına gelebilecek bir rahatsızlık devresinden geçerek tedavi sürecimin sonuna yaklaştım ve hamdolsun hızla iyileşme sürecine girdim. Bu kapsamda şifayı bahşeden Rabb'ime şükrediyorum" dedi. Bahçeli, ameliyat olduğu hastaneden taburcu edildi.

        MHP: KISA ZAMANDA MESAİSİNE BAŞLAYACAK

        MHP Özel Kalem Müdürlüğü'nden bugün yapılan açıklamada, "14 Şubat 2025 tarihi itibarıyla Sayın Genel Başkanımızın hastanedeki tedavi süreci tamamlanmış olup bugün itibariyle taburcu olarak Ankara'ya geçmiş bulunmaktadır. Bundan sonraki tedavi süreci nekahat dönemi olmak kaydıyla doktorların tayin edeceği kısa bir zaman zarfında yüce Allah'ın izniyle mesaisine başlayacaktır" denildi.

        Öte yandan Bahçeli, 15 Ocak 2016 tarihinde aynı hastanede açık kalp ameliyatı olmuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli taburcu edildi
        MHP lideri Bahçeli taburcu edildi
        Zelenskiy: Rusya, Çernobil santralini vurdu
        Zelenskiy: Rusya, Çernobil santralini vurdu
        Fransız liselerine ceza yağdı
        Fransız liselerine ceza yağdı
        AB'nin ABD'ye misillemesi hangi alanlarda olacak?
        AB'nin ABD'ye misillemesi hangi alanlarda olacak?
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Kayınpeder ile 2 damadını öldürmüştü! "Çok pişmanım hayatım karardı!"
        Kayınpeder ile 2 damadını öldürmüştü! "Çok pişmanım hayatım karardı!"
        "En güzel cevabı Mourinho verdi!"
        "En güzel cevabı Mourinho verdi!"
        Polis memurunun kahreden ölümü! Motosikleti alev aldı!
        Polis memurunun kahreden ölümü! Motosikleti alev aldı!
        "Galatasaray ağır yaralı"
        "Galatasaray ağır yaralı"
        Virüslü domates tohumları, havaalanında yakalandı
        Virüslü domates tohumları, havaalanında yakalandı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Şantajcılardan biri Türk
        Şantajcılardan biri Türk
        Üsküdar'da facia kıl payı! 2 bina tahliye edildi!
        Üsküdar'da facia kıl payı! 2 bina tahliye edildi!
        Fiyat pazarlığı yapan hastaneye para cezası
        Fiyat pazarlığı yapan hastaneye para cezası
        Müzisyen cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı!
        Müzisyen cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı!
        "Toplumsal çatışmalarımıza ayna tutuyor"
        "Toplumsal çatışmalarımıza ayna tutuyor"
        Konut yeni yıla yüksek satışla girdi
        Konut yeni yıla yüksek satışla girdi
        Bulls GSYO halka açılıyor
        Bulls GSYO halka açılıyor
        Kulaklıklarda neden R ve L işaretleri var?
        Kulaklıklarda neden R ve L işaretleri var?
        Bir terapi yöntemi olarak Orman Banyosu
        Bir terapi yöntemi olarak Orman Banyosu

        Benzer Haberler

        Nadir görülen "diyafram hernisi" teşhisi konulan Umut bebek, ameliyatla sağ...
        Nadir görülen "diyafram hernisi" teşhisi konulan Umut bebek, ameliyatla sağ...
        Kocaeli'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kocaeli'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kocaeli'de akü hırsızlığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı
        Kocaeli'de akü hırsızlığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı
        Kocaeli'de 315 litre sahte içki ele geçirildi
        Kocaeli'de 315 litre sahte içki ele geçirildi
        Kocaeli'de drift atan sürücüye 48 bin 559 lira ceza kesildi
        Kocaeli'de drift atan sürücüye 48 bin 559 lira ceza kesildi
        Seyir halindeyken şoförün bayıldığı özel halk otobüsünü yolcu durdurmaya ça...
        Seyir halindeyken şoförün bayıldığı özel halk otobüsünü yolcu durdurmaya ça...