Sondaj sırasında metan gazından çıktığı değerlendirilen yangın devam ediyor

KOCAELİ'de metro inşaatı sahasında yerin 47 metre altındaki sondaj çalışması sırasında metan gazından çıktığı değerlendirilen yangın, 20 saati aşkın süredir devam ediyor.

Olay, dün saat 13.55'te Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi Ulus Caddesi'ndeki metro inşaatı sahasında meydana geldi. Yerin 47 metre altında süren sondaj çalışması sırasında çıkan yangın nedeniyle bölgeye itfaiye, AFAD, doğal gaz dağıtım şirketi, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışma başlattı. Yangında hafif şekilde yaralanan sondaj firmasında görevli bir çalışan, tedavisinin ardından taburcu edildi.

'PANİĞE NEDEN OLACAK HİÇBİR OLUMSUZLUK BULUNMUYOR'

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından dün yapılan yazılı açıklamada; AFAD ve doğal gaz dağıtım şirketinden alınan bilgiye göre söz konusu sondaj alanından herhangi bir boru hattı geçmediği belirtilerek, "Yangının yayılmaması, vatandaşlarımıza zarar vermemesi amacıyla çevrede tüm tedbirler alınmış, olay mahallinde 7-24 esaslı itfaiye ekibi bekletilmektedir. Yer altında doğal yollarla oluşan ve açığa çıkan gaz yangınlarında uygulanan genel prosedür gereği bu tedbirler yangın sönene kadar devam edecektir. Açığa çıkan gazın metan gazı olduğu düşünülmekte, kesin sonuç TPAO tarafından yapılan testlerin ardından belli olacaktır. Bölgede paniğe neden olacak hiçbir olumsuzluk bulunmadığını belirtir, değerli vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, 20 saati aşkın süredir devam eden yangında hem AFAD hem de doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri, alanın çevresinde ölçüm gerçekleştirdi. Caddenin kesişimde bulunan Bedir Sokak, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Ekiplerin bölgede çalışmaları sürüyor.