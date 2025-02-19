Kocaeli'de eğitime kar engeli (2)
KARTATİLİ 2 GÜNE ÇIKTIKocaeli'de etkili olması beklenen kar nedeniyle 20 Şubat Perşembe gününün ardından 21 Şubat Cuma günü de eğitim- öğretime ara verildiği açıklandı.
KARTATİLİ 2 GÜNE ÇIKTI
Kocaeli'de etkili olması beklenen kar nedeniyle 20 Şubat Perşembe gününün ardından 21 Şubat Cuma günü de eğitim- öğretime ara verildiği açıklandı. Kocaeli Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre, Kocaeli il genelinde olumsuz hava koşullarının devam edeceği ve buzlanma tehlikesinin oluşacağının değerlendirilmesi nedeniyle; 20 Şubat 2025 Perşembe ve 21 Şubat 2025 Cuma günlerinde, İlimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an Kursları dahil) eğitim ve öğretime 2 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) 2 gün idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.
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