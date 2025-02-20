Kocaeli'de skuter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışı 2 gün yasaklandı

KOCAELİ Valiliği, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle 21 Şubat Cuma günü 09.00’dan 23 Şubat Pazar günü 09.00’a kadar motosiklet, skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkmasının yasaklandığını duyurdu.

Kocaeli’de aralıklarla süren kar yağışının 21 Şubat Cuma günü etkisini artırması bekleniyor. Bu kapsamda Kocaeli Valiliği, 21 Şubat Cuma günü saat 09.00’dan 23 Şubat Pazar günü saat 09.00’a kadar motosiklet, skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkmasını yasakladı. Valilikten yapılan açıklamada, “Kocaeli il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesinin oluşacağının değerlendirilmesi nedeniyle, 21 Şubat Cuma günü saat 09.00 dan 23 Şubat 2025 Pazar günü saat 09.00’a kadar motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır” ifadelerine yer verildi.