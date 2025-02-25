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        Trafikte tartıştığı damadını tabancayla vurdu

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 00:44 Güncelleme: 25.02.2025 - 00:50
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        Trafikte tartıştığı damadını tabancayla vurdu
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        KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde Y.K., trafikte karşılaşıp, tartıştığı damadı A.G.’yi tabancayla vurdu. A.G. hastaneye kaldırılırken, Y.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Olay, saat 23.00 sıralarında Gebze ilçesi İnönü Mahallesi, Şehit Arslan Kulaksız Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden ailevi meseleler nedeniyle tartışan Y.K. ve damadı A.G., trafikte seyir halindeyken karşılaştı. Burada çıkan tartışmada Y.K., otomobilinden damadı A.G.’nin bulunduğu araca doğru ateş açtı. Tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği A.G. yaralanırken, Y.K. ise olay yerinden kaçtı.

        9 BOŞ KOVAN BULUNDU

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan A.G., Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, olay yerinde 9 adet boş kovan buldu.

        Saldırıyı gerçekleştiren Y.K. polis ekiplerince yakalanıp, polis merkezine götürüldü.

        Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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