Minibüsün çarptığı otomobil, yoldan çıktı; 2 yaralı

KUZEY Marmara Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde minibüsün arkadan çarptığı otomobil, yoldan çıktı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kartepe ilçesi geçişi Karaabdülbaki mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden ve sürücülerinin ismi öğrenilmeyen 54 YE 763 plakalı minibüs, 34 GYJ 514 plakalı otomobile arkadan çarptı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki eğimli istinat duvarına çıktı. Kazada minibüsteki A.T. ve otomobildeki Ş.Ö. yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması sonrası trafik yeniden normale döndü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.