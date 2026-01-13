Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Yapay zeka girişimcileri ve yatırımcılar Bilişim Vadisi'nde buluşacak

        Bilişim Vadisi, B-Stars AI Hızlandırma Programı "Demoday" etkinliğinde yapay zeka girişimcileri ve yatırımcıları bir araya getirecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 11:29 Güncelleme: 13.01.2026 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yapay zeka girişimcileri ve yatırımcılar Bilişim Vadisi'nde buluşacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bilişim Vadisi, B-Stars AI Hızlandırma Programı "Demoday" etkinliğinde yapay zeka girişimcileri ve yatırımcıları bir araya getirecek.

        Bilişim Vadisi'nden yapılan açıklamaya göre, mobilite alanında yenilikçi ve ölçeklenebilir teknoloji çözümleri geliştiren girişimleri desteklemek amacıyla hayata geçirilen program, mezuniyet etkinliği olan Demoday ile 15 Ocak'ta tamamlanacak.

        Açılış konuşmasını Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen'in yapacağı etkinlik kapsamında yapay zeka, otonom sistemler, sürdürülebilirlik, enerji teknolojileri, lojistik, mikromobilite ve akıllı şehirler gibi alanlarda faaliyet gösteren 22 girişim, geliştirdikleri çözümleri yatırımcılar ve sektör temsilcileriyle paylaşacak.

        Etkinlikte ayrıca program süresince öne çıkan mentör ve girişimcilere yönelik "En'ler" plaket takdimi yapılacak, ardından mezun girişimler sahnede sunumlarını gerçekleştirecek.

        Bilişim Vadisi, Anadolu Isuzu ve Yandex Cloud işbirliğinde, ilk kez B-Stars çatı markası altında yürütülen 2025–2026 dönemi programı, ürün geliştirme, ticarileşme, kurumsal işbirlikleri ve yatırım hazırlığı süreçlerini kapsayan bütüncül yapısıyla öne çıkıyor.

        Programın final etabı, 15 Ocak'ta Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        17 yaşındaki Eylül'den acı haber! Ablası öldürdü!
        17 yaşındaki Eylül'den acı haber! Ablası öldürdü!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Yeni mobil uygulama: "Öldün mü?"
        Yeni mobil uygulama: "Öldün mü?"
        Fed'in eski başkanlarından Powell'a destek
        Fed'in eski başkanlarından Powell'a destek
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Eskort siteleri üzerinden lüks otellere servis! İstanbul’da fuhuş operasyonu!
        Eskort siteleri üzerinden lüks otellere servis! İstanbul’da fuhuş operasyonu!
        Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri!
        Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri!
        Baba ile oğlunu böyle vurdular! Birisi kurtarılamadı!
        Baba ile oğlunu böyle vurdular! Birisi kurtarılamadı!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        "Korkmuyoruz"
        "Korkmuyoruz"
        Beyaz Saray'dan dikkat çeken Grönland paylaşımı
        Beyaz Saray'dan dikkat çeken Grönland paylaşımı
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!
        Turist olarak geldi 3 günde 3 kişiyi soydu!
        Turist olarak geldi 3 günde 3 kişiyi soydu!
        Bir hafta neden 7 günden oluşur?
        Bir hafta neden 7 günden oluşur?
        Tuğçe, 21 yaşında... Önce mesaj sonra kurşun yağmuru!
        Tuğçe, 21 yaşında... Önce mesaj sonra kurşun yağmuru!
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        "Işık hızıyla kabul ettim"
        "Işık hızıyla kabul ettim"

        Benzer Haberler

        Ormanya'da yetiştirilen kızıl geyik, karla kaplı Kuzuyayla'da görüntülendi
        Ormanya'da yetiştirilen kızıl geyik, karla kaplı Kuzuyayla'da görüntülendi
        Eski Seka fabrikası alanı "Teknoşehir"e dönüşüyor
        Eski Seka fabrikası alanı "Teknoşehir"e dönüşüyor
        Karla kaplı Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda kızılgeyik kamerada
        Karla kaplı Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda kızılgeyik kamerada
        Kocaeli Şehir Tiyatroları geçen yıl 70 bini aşkın seyirciyle buluştu
        Kocaeli Şehir Tiyatroları geçen yıl 70 bini aşkın seyirciyle buluştu
        Kocaeli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı
        Kocaeli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı
        Kocaeli, Zonguldak ve Bolu'da kar etkili oldu
        Kocaeli, Zonguldak ve Bolu'da kar etkili oldu