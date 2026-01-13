Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli Şehir Tiyatroları geçen yıl 70 bini aşkın seyirciyle buluştu

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 2025 yılında yoğun sahne programıyla 70 bin 769 seyirciye ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 11:05 Güncelleme: 13.01.2026 - 11:05
        Kocaeli Şehir Tiyatroları geçen yıl 70 bini aşkın seyirciyle buluştu
        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 2025 yılında yoğun sahne programıyla 70 bin 769 seyirciye ulaştı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şehir Tiyatroları yıl boyunca 4'ü yeni olmak üzere toplam 19 farklı oyunu 189 temsille sahneledi.

        Genel Sanat Yönetmenliğini Aydın Sigalı'nın yürüttüğü tiyatro, hem sahnelediği yeni yapımlar hem de yurt içi ve yurt dışı turneleriyle dikkati çekti.

        Sezona güçlü bir başlangıç yapan Şehir Tiyatroları, repertuvarına "Şebo Müzikali", "Kusursuz Dünya’ya Yolculuk", "Sinan" ve "Unutmak" adlı dört yeni oyunu ekledi.

        Yeni sezonun açılışı, çocuklar ve aileler için hazırlanan "Kusursuz Dünya’ya Yolculuk" müzikali ile gerçekleştirildi. Yapım, çocukların yanı sıra aileleri de kapsayan tiyatro deneyimi sundu.

        30 Ekim’de prömiyeri yapılan "Sinan" adlı oyun, Mimar Sinan’ın yaşamını günümüz bakış açısıyla sahneye taşıyarak sahnelendiği tüm temsillerde kapalı gişe oynadı.

        Yıl boyunca sahnelenen oyunlar arasında "Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi", "Masanın Altında", "Yoldan Çıkan Oyun", "Çöp Atlas", "Kılıçarslan", "Tamamen Doluyuz", "Radyo-yu Hümayun", "Radyo Tiyatrosu", "Üç Jokerli Konken", "Savaş ve Barış" ve "Hiç Kimsenin Öyküsü" yer aldı.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği kapsamında İstanbul Devlet Tiyatrosu da Kocaeli'de tiyatroseverlerle buluştu. "Kapıların Dışında" oyunu 4 temsilde 1855 seyirciye ulaşırken, Işıl Kasapoğlu rejisiyle sahnelenen "Profesyonel" adlı oyun ise 4 temsilde 1421 seyirci tarafından izlendi.

        Şehir Tiyatroları, 2025 yılında yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği turnelerle de adından söz ettirdi. 6 farklı oyun, 24 temsille turneye çıkan ekip, 10 bin 280 seyirciye ulaştı. "Savaş ve Barış" Moskova Inspiration Festivali’nde, "Hiç Kimsenin Öyküsü" Bulgaristan Vratsa Oda Tiyatrosu Festivali’nde, "Üç Jokerli Konken" ise Berlin’de düzenlenen Türk-Alman Festivali’nde sahnelendi.

        Öte yandan, Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nin yanı sıra Gebze Osman Hamdi Bey Sahnesi, Başiskele Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi ve Gölcük Kervansaray Sahnesi, yıl boyunca çok sayıda oyuna ev sahipliği yaptı.

