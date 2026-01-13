Kocaeli, Zonguldak ve Bolu'da kar etkili oldu

Bazı sürücüler, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.

Yol güvenliğini sağlayan trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Zincirsiz ve kış lastiği bulunmayan araçların güzergahtan geçişine izin verilmiyor.

Karayolları personeli, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Sürücüler, rampayı çıkmakta ve kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışının yoğun olduğu bazı bölgelerde uzun araçların yolda kaldığı görüldü.

Zonguldak'ta kar, kenti İstanbul'a bağlayan kara yolunda ulaşımda aksamalara neden oldu.

İzmit ilçesinde Umuttepe bölgesi, Başiskele ilçesinin yüksek kesimleri, Aytepe mevkisi ile Gölcük ilçesindeki Eriklitepe Tabiat Parkı'nda da kar etkisini artırdı.

Yağış nedeniyle hasarlı trafik kazaları meydana gelirken, ekipler Kuzey Marmara ve Anadolu otoyollarında, kara yolları ile ana arterlerde tedbir aldı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kentin birçok noktasında kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

