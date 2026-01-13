Kocaeli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı
Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda düzenlenen eş zamanlı operasyonda silahlı terör örgütünün "mahrem yapılanması" içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 16 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
