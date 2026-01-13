Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı

        Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 10:51 Güncelleme: 13.01.2026 - 10:51
        Kocaeli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı
        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda düzenlenen eş zamanlı operasyonda silahlı terör örgütünün "mahrem yapılanması" içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 16 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

