Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Ormanya'da yetiştirilen kızıl geyik, karla kaplı Kuzuyayla'da görüntülendi

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, karla kaplanan Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda gezen kızıl geyik, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 11:28 Güncelleme: 13.01.2026 - 11:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ormanya'da yetiştirilen kızıl geyik, karla kaplı Kuzuyayla'da görüntülendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, karla kaplanan Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda gezen kızıl geyik, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda üretilen kızıl geyikler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliğindeki "Kızıl Geyik Yerleştirme Projesi" kapsamında doğal yaşam alanlarına salınıyor.

        Bu çerçevede, Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesinde yer alan Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda doğaya bırakılan geyiklerden biri, karla kaplı yaylada görüntülendi.

        Görüntülerde, kızıl geyiğin kalın kar tabakasının içinde yürüdüğü anlar yer aldı.

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Ormanya'da özenle büyüttük, doğaya emanet ettik. Bugün Kuzuyayla'da karların içinde salınışlarını görmek tarifsiz bir mutluluk." ifadelerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        17 yaşındaki Eylül'den acı haber! Ablası öldürdü!
        17 yaşındaki Eylül'den acı haber! Ablası öldürdü!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Yeni mobil uygulama: "Öldün mü?"
        Yeni mobil uygulama: "Öldün mü?"
        Fed'in eski başkanlarından Powell'a destek
        Fed'in eski başkanlarından Powell'a destek
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Eskort siteleri üzerinden lüks otellere servis! İstanbul’da fuhuş operasyonu!
        Eskort siteleri üzerinden lüks otellere servis! İstanbul’da fuhuş operasyonu!
        Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri!
        Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri!
        Baba ile oğlunu böyle vurdular! Birisi kurtarılamadı!
        Baba ile oğlunu böyle vurdular! Birisi kurtarılamadı!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        "Korkmuyoruz"
        "Korkmuyoruz"
        Beyaz Saray'dan dikkat çeken Grönland paylaşımı
        Beyaz Saray'dan dikkat çeken Grönland paylaşımı
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!
        Turist olarak geldi 3 günde 3 kişiyi soydu!
        Turist olarak geldi 3 günde 3 kişiyi soydu!
        Bir hafta neden 7 günden oluşur?
        Bir hafta neden 7 günden oluşur?
        Tuğçe, 21 yaşında... Önce mesaj sonra kurşun yağmuru!
        Tuğçe, 21 yaşında... Önce mesaj sonra kurşun yağmuru!
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        "Işık hızıyla kabul ettim"
        "Işık hızıyla kabul ettim"

        Benzer Haberler

        Yapay zeka girişimcileri ve yatırımcılar Bilişim Vadisi'nde buluşacak
        Yapay zeka girişimcileri ve yatırımcılar Bilişim Vadisi'nde buluşacak
        Eski Seka fabrikası alanı "Teknoşehir"e dönüşüyor
        Eski Seka fabrikası alanı "Teknoşehir"e dönüşüyor
        Karla kaplı Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda kızılgeyik kamerada
        Karla kaplı Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda kızılgeyik kamerada
        Kocaeli Şehir Tiyatroları geçen yıl 70 bini aşkın seyirciyle buluştu
        Kocaeli Şehir Tiyatroları geçen yıl 70 bini aşkın seyirciyle buluştu
        Kocaeli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı
        Kocaeli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı
        Kocaeli, Zonguldak ve Bolu'da kar etkili oldu
        Kocaeli, Zonguldak ve Bolu'da kar etkili oldu