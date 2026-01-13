Ormanya'da yetiştirilen kızıl geyik, karla kaplı Kuzuyayla'da görüntülendi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Ormanya'da özenle büyüttük, doğaya emanet ettik. Bugün Kuzuyayla'da karların içinde salınışlarını görmek tarifsiz bir mutluluk." ifadelerine yer verdi.

Bu çerçevede, Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesinde yer alan Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda doğaya bırakılan geyiklerden biri, karla kaplı yaylada görüntülendi.

Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda üretilen kızıl geyikler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliğindeki "Kızıl Geyik Yerleştirme Projesi" kapsamında doğal yaşam alanlarına salınıyor.

