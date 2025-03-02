Yüksekten düşen, hastaneye kaldırılırken kaza geçiren hamile kadın 1 gün sonra öldü

KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde, yüksekten düşüp ağır yaralanan, kendisini taşıyan ambulans kavşakta ambulansla çarpışan 5 aylık hamile Malıka Gadoeva (24), tedavi gördüğü hastanede 1 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Kartepe ilçesi Emekevler Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi’ndeki kavşakta meydana geldi. Kartepe ilçesi Çepni Mahallesi'nde yüksekten düşüp ağır yaralanan 5 aylık hamile Malıka Gadoeva için yakınları ambulans çağırdı. Gadoeva’yı hastaneye götürmek için yola çıkan H.D. idaresindeki 41 ANG 584 plakalı ambulans, Paşadağ Caddesi’nden Sarımeşe kavşağı istikametine doğru giden M.N.K. yönetimindeki 41 AYD 947 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Hfif ticari araç trafik lambasını devirip yeşillik alana, ambulans ise sürüklenerek refüje çarptı. Kazada ambulansta bulunan 3 sağlık görevlisi ile hafif ticari araçta bulunan sürücü M.N.K. ve yolcu olarak bulunan R.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İzmit ilçesindeki bir özel hastaneye kaldırılan Malıka Gadoeva, buradan Kocaeli Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavisi süren Gadoeva bugün hayatını kaybetti.

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.