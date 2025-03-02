Ağaç budarken 10 metre yüksekten düşüp yaralandı

Olay, saat 15.00 sıralarında Donanma Mahallesi Yeşil Irmak Caddesi’ndeki bir evde meydana geldi. Ramazan H. evinin önündeki ağacı budarken dengesini kaybedip, yaklaşık 10 metre yüksekten düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Ramazan H. ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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