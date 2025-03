Alacak tartışmasında bacağından vuruldu

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde B.Y., alacak meselesi nedeniyle tartıştığı G.G.'yi bacağından vurarak yaraladı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Sırasöğütler Mahallesi 1664/3 Sokak'ta meydana geldi. B.Y., aralarında alacak meselesi bulunduğu iddia edilen G.G.'nin çalıştığı iş yerine gitti. Çıkan tartışmada B.Y., yanındaki tabancayı çekip G.G.'ye ateş etti. Bacağına kurşun isabet eden G.G. yaralandı, B.Y. kaçtı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından G.G., ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan B.Y. yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.