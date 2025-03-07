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        Ters yönden giren araçlar trafiği kilitledi, hastaya giden ambulans dakikalarca bekledi

        KOCAELİ'nin Başiskele ilçesindeki kavşakta trafik, ters yöne giren sürücüler nedeniyle kilitlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 18:32 Güncelleme: 07.03.2025 - 18:35
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        Ters yönden giren araçlar trafiği kilitledi, hastaya giden ambulans dakikalarca bekledi
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        KOCAELİ'nin Başiskele ilçesindeki kavşakta trafik, ters yöne giren sürücüler nedeniyle kilitlendi. Sirenleri açık halde hastaya giden ambulansın ilerleyemediğini gören kişi, "Ambulans halen gidemiyor. Çünkü tersten gelenler var" diyerek, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Olay, öğle saatlerinde, Başiskele ilçesi Kullar Mahallesi Alsancak Caddesi'nde meydana geldi. D-130 kara yolundan Alsancak Caddesi'ne bağlanıp ters yönden ilerleyen sürücüler kavşakta trafiğin kilitlenmesine neden oldu. İzmit istikametine giden sürücüler, tersten gelen araçlardan dolayı ilerleyemedi. Bu sırada sirenleri açık halde vakaya giden ambulansın sürücüsü ise trafikte beklemek zorunda kaldı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden kişi, "Ambulans halen gidemiyor. Niye? Çünkü tersten gelenler var. Plakaları tek tek çıksın istiyorum" ifadelerini kullandı. Ambulansın şoförünün sık sık 'Yolu açın' anonsu da cep telefonu kamerasına kaydedildi. Tersten gelen araçların kenara çekilmesiyle ambulans şoförü de dakikalar sonra yoluna devam etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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