Kazada savrulan otomobil akaryakıt istasyonundaki pompayı devirdi: 1 yaralı (2)

Kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde cadde üzerinde ilerleyen otomobil ile kavşaktan caddeye bağlanan diğer otomobilin çarpıştığı görülüyor. Görüntünün devamında; savrulan otomobilin yol kenarındaki akaryakıt istasyonu pompasına çarptığı anlar yer aldı.

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