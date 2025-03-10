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        Kazada savrulan otomobil akaryakıt istasyonundaki pompayı devirdi: 1 yaralı (2)

        KAZAANI KAMERADA Kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 00:34 Güncelleme: 10.03.2025 - 00:40
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        Kazada savrulan otomobil akaryakıt istasyonundaki pompayı devirdi: 1 yaralı (2)
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        KAZAANI KAMERADA

        Kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde cadde üzerinde ilerleyen otomobil ile kavşaktan caddeye bağlanan diğer otomobilin çarpıştığı görülüyor. Görüntünün devamında; savrulan otomobilin yol kenarındaki akaryakıt istasyonu pompasına çarptığı anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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