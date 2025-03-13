İstinat duvarının çöktüğü bölgede tahliye edilen binadakiler evlerine döndü

Çöken duvar ve alanla ilgili çalışmalar sürüyor.

Olay, 8 Mart'ta İzmit ilçesi Orhan Mahallesi Saadettin Yalım Caddesi'nde meydana geldi. Sit alanı sınırlarındaki yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarı aniden yola çöktü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Cadde, araç ve yaya trafiğine kapatılırken, bitişiğindeki 3 katlı binada yaşayan 3 kişi, tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekiplerin çalışmasıyla, yola dökülen taş ve toprak kaldırıldı. Yıkımın yaşandığı duvarın önündeki yola plastik dubalar konularak önlem alındı. İncelemelerin ardından tahliye edilen kişiler, evlerine döndü. Yol daha sonra tekrar araç ve yaya trafiğine açıldı.

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