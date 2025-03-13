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        İstinat duvarının çöktüğü bölgede tahliye edilen binadakiler evlerine döndü

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu tahliye edilen 3 katlı binada oturanlar, yapılan incelemenin ardından evlerine döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 11:55 Güncelleme: 13.03.2025 - 12:00
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        İstinat duvarının çöktüğü bölgede tahliye edilen binadakiler evlerine döndü
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        KOCAELİ’nin İzmit ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu tahliye edilen 3 katlı binada oturanlar, yapılan incelemenin ardından evlerine döndü.

        Olay, 8 Mart'ta İzmit ilçesi Orhan Mahallesi Saadettin Yalım Caddesi'nde meydana geldi. Sit alanı sınırlarındaki yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarı aniden yola çöktü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Cadde, araç ve yaya trafiğine kapatılırken, bitişiğindeki 3 katlı binada yaşayan 3 kişi, tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekiplerin çalışmasıyla, yola dökülen taş ve toprak kaldırıldı. Yıkımın yaşandığı duvarın önündeki yola plastik dubalar konularak önlem alındı. İncelemelerin ardından tahliye edilen kişiler, evlerine döndü. Yol daha sonra tekrar araç ve yaya trafiğine açıldı.

        Çöken duvar ve alanla ilgili çalışmalar sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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