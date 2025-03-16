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        Sakarya'da başlayan yangın Kocaeli'ye sıçradı, 12 hektar ağaçlık alan yandı / Yeniden

        SayınYazı işleri müdürlerine;'Sazlıktaki yangın, ormana sıçramadan söndürüldü' başlıklı haberimizi kaynağından alınan bilgilerle yeniden geçiyoruz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 19:14 Güncelleme: 17.03.2025 - 09:15
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        Sakarya'da başlayan yangın Kocaeli'ye sıçradı, 12 hektar ağaçlık alan yandı / Yeniden
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        SayınYazı işleri müdürlerine;

        ‘Sazlıktaki yangın, ormana sıçramadan söndürüldü’ başlıklı haberimizi kaynağından alınan bilgilerle yeniden geçiyoruz. DHA

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        YENİDEN

        Nazım Özgün ERBULAN/KANDIRA (Kocaeli),

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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