Sakarya'da başlayan yangın Kocaeli'ye sıçradı, 12 hektar ağaçlık alan yandı / Yeniden
SayınYazı işleri müdürlerine;'Sazlıktaki yangın, ormana sıçramadan söndürüldü' başlıklı haberimizi kaynağından alınan bilgilerle yeniden geçiyoruz.
SayınYazı işleri müdürlerine;
‘Sazlıktaki yangın, ormana sıçramadan söndürüldü’ başlıklı haberimizi kaynağından alınan bilgilerle yeniden geçiyoruz. DHA
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YENİDEN
Nazım Özgün ERBULAN/KANDIRA (Kocaeli),
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