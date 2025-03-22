Kocaeli'de izinsiz eylemde gözaltına alınan 14 kişi serbest

KOCAELİ'ninİzmit ilçesinde izinsiz eylemde gözaltına alınan 14 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında İzmit ilçesi Tepecik Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvarda bir araya gelen grup, yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Kent Meydanı'na yürümek istedi. Polis, yürüyüşe izin vermedi. Bir süre yapılan müzakerelerin ardından grup, polis barikatını aşmaya çalıştı. Gruba, polis ekipleri biber gazı sıkarak ve Toplumsal Müdahale Aracı (TOMA) ile müdahale etti. Gözaltına alınan 14 kişi, götürüldükleri Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.