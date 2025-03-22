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        Komşu aileler kavga etti; 1 ölü, 3 yaralı

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde kavgalı olan komşular arasında çıkan kavgada 1 kişi tabancayla vurularak öldürülürken, 3 kişi de darp sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 21:51 Güncelleme: 22.03.2025 - 21:55
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        Komşu aileler kavga etti; 1 ölü, 3 yaralı
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        KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde kavgalı olan komşular arasında çıkan kavgada 1 kişi tabancayla vurularak öldürülürken, 3 kişi de darp sonucu yaralandı.

        Olay, saat 16.00 sıralarında Gebze ilçesine bağlı Barış Mahallesi 1819/1 Sokak üzerideki bir apartmanın önünde meydana geldi. Apartmanın ortak kullanımı konusunda anlaşmazlık yaşayan 2 komşu aile dün akşam saatlerinde tartıştı. Aynı konuyla ilgili bugün de karşı karşıya gelen aileler arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Kavga sırasında sopalarla darp edilen 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, Yusuf Bayrak (38) ise silahla vuruldu.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, tabancayla vurulan Yusuf Bayrak, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, darp sonucu yaralanan 2 kişi Gebze’de özel bir hastaneye, diğeri ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır Yaralı olarak tedavi altına alınan Yusuf Bayrak, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

        Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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