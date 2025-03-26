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        TEM Otoyolu'nda 4 TIR, zincirleme kazaya karıştı; 1 yaralı

        TEM Otoyolu Kocaeli'nin Körfez ilçesi geçişinde 4 TIR'ın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 15:14 Güncelleme: 26.03.2025 - 15:20
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        TEM Otoyolu'nda 4 TIR, zincirleme kazaya karıştı; 1 yaralı
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        TEM Otoyolu Kocaeli'nin Körfez ilçesi geçişinde 4 TIR'ın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaza, 13.00 sıralarında TEM Otoyolu Kocaeli geçişi Körfez ilçesi Hereke mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden 4 TIR birbirine girdi. Kazada 1 TIR şoförü yaralandı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı E.A., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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