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        Parktaki tartışmada göğsünden vurulan kişi kurtarılamadı

        KOCAELİ'de, parkta çıkan tartışmada tabancayla göğsünden vurulan Hasan Hüseyin Osmanoğlu (34) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 09:54 Güncelleme: 30.03.2025 - 09:55
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        Parktaki tartışmada göğsünden vurulan kişi kurtarılamadı
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        KOCAELİ’de, parkta çıkan tartışmada tabancayla göğsünden vurulan Hasan Hüseyin Osmanoğlu (34) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Olay, dün saat 21.00 sıralarında Kartepe ilçesi Derbent Mahallesi Ahmet Lütfü Arat Bulvarı’ndaki parkta meydana geldi. Hasan Hüseyin Osmanoğlu ile H.Ş. parkta oturduğu sırada bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. H.Ş., yanında taşıdığı tabancayla Osmanoğlu’na 3 el ateş etti. Mermilerin göğsüne isabet ettiği Hasan Hüseyin Osmanoğlu ağır yaralanırken, saldırgan kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Osmanoğlu ambulansla Başiskele ilçesindeki özel hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Hasan Hüseyin Osmanoğlu doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        İlçede fırıncılık yaptığı öğrenilen, evli ve 3 çocuk babası Hasan Hüseyin Osmanoğlu’nun cenazesi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere memleketi Trabzon’a gönderildi.

        Polis, H.Ş.’yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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